Fire forlod Danmarks fineste litteratur-institution i protest. Her er de nye, der tager over

Det Danske Akademi havde et stormombrust 2020 med MeToo-skænderier og masseudvandring. Nu er fire nye forfattere valgt ind, men vil det mindske konflikterne?

To af navnene er kendte bestsellerforfattere, der har haft stor succes med at skrive nært om deres eget følelsesliv, om sønderknusende sorg og fødselsdepression. Og to er mere ukendte i den brede offentlighed, men stærkt roste af anmelderne.

Danmarks fineste litterære institution, Det Danske Akademi, meddelte i dag, at fire nye medlemmer er valgt ind i forsamlingen på i alt 20 personer. Det sker knap et år efter, at fire medlemmer udtrådte under store protester, fordi de, mente, at tonen i debatten var blevet for hård, og at det især skyldtes én person, nemlig MeToo-kritikeren og litteraten Marianne Stidsen, der har været medlem af akademiet siden 2014. Ved samme lejlighed kom det frem, at Marianne Stidsen af seks akademimedlemmer var blevet opfordret til at trække sig fra sin plads. Senere på året trak sekretæren for Det Danske Akademi, digteren Søren Ulrik Thomsen, sig.

Om Olga Ravn, Naja Marie Aidt, Cecilie Eken og Harald Voetmann kan rette op på situationen og være med til at sikre freden i den i år 60-årige institution vil tiden vise. I hvert fald glæder akademiets ny sekretær, litteraturprofessor Lasse Horne Kjældgaard sig over, at de fire, der alle virker som forfattere, er optaget, og dermed – i udgangspunktet – medlemmer på livstid.

”Med deres store spændvidde og viden styrker de vores blik for alt det, der er på færde i litteraturen lige nu, såvel som for de lange linjer i litteraturens historie. Med indvalget har vi fået yngre generationer ind i Akademiet og for første gang en forfatter, der fortrinsvis skriver til unge læsere. Deres litterære kraft kommer både af erfaring, fantasi og formbevidsthed,” siger han.

Henvisningen til de ”unge læsere” gælder Cecilie Eken, der har udgivet en række roste børne- og ungdomsbøger og debuterede i 1993 med romanen ”Troldmandens søn”.

Gennemsnitsalderen for de nye medlemmer er 46 år. ”Mit arbejde”-forfatteren Olga Ravn er yngst med sine 34 år og 57-årige Naja Marie Aidt, der i 2018 udgav ”Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage”, også kendt som ”Carls bog”, ældst. Begge forfattere har i år modtaget priser uddelt af Det Danske Akademis medlemmer, senest modtog Naja Marie Aidt i december Akademiets Store Pris på 300.000 kroner.

Olga Ravn ønsker over for Kristeligt Dagblad ikke at kommentere sin optagelse.

Harald Voetmann har både selv skrevet skønlitteratur og oversat en række, især ældre, klassiske værker. I 2020 fik han ros for romanen ”H.C. Andersens Quarantine-Dagbog”, der udkom under første coronanedlukning og fiktivt genoplivede nationaldigteren for en stund.

Henrik Wivel, forfatter og litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad, har fulgt akademidebatten tæt, og bifalder de nye tilføjelser.

”De fire er fortræffelige valg; virkelig talentfulde skønlitterære kræfter af den yngre og lidt ældre generation, og så er en af dem, Voetmann, tillige klassisk filolog, og en anden, Cecilie Eken, skriver primært for børn og unge, fremtidens læsere og sprogbrugere,” siger han.

Det Danske Akademi blev stiftet i 1960 af blandt andre Karen Blixen og holder månedlige møder på Karen Blixens Rungstedlund i Nordsjælland.

De fire, der i foråret forlod akademiet er Jens Smærup Sørensen, Astrid Saalbach, Suzanne Brøgger og Ida Jessen. Ida Jessen og Suzanne Brøgger er dog stadig passive medlemmer af akademiet og har således stadig mulighed for at komme til eksempelvis sociale arrangementer.