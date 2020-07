Fire modstandsfolk og en nazist viser vej gennem Frihedsmuseet

Fredag genåbner Frihedsmuseet i en ny og mere interaktiv version, som begejstrer flere anmeldere.

Syv år er gået, siden en eller flere ukendte gerningsmænd satte ild til Frihedsmuseet i København.

Fredag er et helt nyt museum endelig klar til at slå dørene op i en bunkerlignende ny bygning ved Kastellet, efter at coronakrisen udsatte den oprindelige åbning på 75-året for befrielsen den 4. maj.

Det er et meget anderledes museum, der fremover vil gøre sine gæster klogere på besættelsen og den danske modstandskamp, end det, der brændte i 2013.

På det nye museum vil gæsterne blive taget på en kronologisk tur gennem de fem år fra 1940 til 1945, som besættelsen varede.

Det fortæller Frihedsmuseets udviklingsproducent, Mette Boritz.

- Den starter 8. april om aftenen, hvor man på Christiansborg ved, at tyskerne har optrappet. Der står tropper på den anden side af grænsen, og der er skibet skibe ud med soldater fra de tyske kyster, og man tænker: Hvad gør vi nu, og hvad kan vi gøre?

Det er særligt den teknologiske udvikling, der har gjort et helt nyt og mere interaktivt museum muligt, fortæller hun.

Som noget nyt vil gæsterne eksempelvis kunne følge fire modstandsfolk og en nazist rundt i udstillingen.

- Det er autentiske personer, som har levet, skrevet og sagt de her ting, så vi lægger ikke ord i munden på dem. Vi får en fornemmelse af, hvad der får dem til at gå til modstand, og hvorfor man vælger at blive nazist.

- Hele udstillingen er bygget omkring det her valg om at gå til modstand. Hvad får nogle til at træffe det her valg, og hvad er det, de kæmper for?

Ifølge Kristeligt Dagblads giver grebet "mulighed for identifikation", men gør også udstillingen "meget teksttung".

- Den får karakter af en mellemting mellem en lydbog og en dokumentarfilm på DR2, skriver Kristeligt Dagblad, som giver udstillingen fem ud af seks mulige stjerner.

Også i Information er der begejstring at finde over det nye museum, som ifølge anmelderen gør "historien nærværende".

- Nogle gange nærmer det sig tivolisering, andre gange er det umuligt at løsrive sig fra skærmene, og uanset hvad er det en oplevelse, der gør mange forskellige slags indtryk, der har rejst sig af asken, skriver Information.

/ritzau/