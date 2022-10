Fire stjerner: "Riget Exodus" er absolut seværdig, men ikke Triers bedste

I de første to afsnit af Riget Exodus huserer ånderne stadig, og Karen er kaldet på en mission for at udfri dem. Lars von Trier har foretaget en bevidst stiløvelse udi kultisk dårlig smag, hvilket understreger hans glæde ved det folkelige

Porten til Riget har åbnet sig på ny, og efter 25 års stilhed er det okkulte spøgelseshospital på Blegdamsvej blevet genoplivet. Indgangen er stadig snæver, men alligevel får seriens nye hovedperson, søvngængeren, Karen (Bodil Jørgensen), i et mareridt, tillusket sig adgang til hospitalet. Her følger hun i seriens tidligere hovedpersons, Fru Drusse (Kirsten Rolfes), fodspor på en mission om at forløse ånderne gennem Rigets port. Serien hedder ”Riget Exodus”, fordi den handler om åndernes udfrielse.

Den nye sæson foregår i nutiden, 25 år efter anden sæson udkom i 1997. Stig Helmers (Ernst-Hugo Järegård) ældste søn, Dr. Helmer Jr. (Mikael Persbrandt), er lige blevet fløjet ind på Rigshospitalet, hvor han skal agere overlæge på neurokirurgisk afdeling – præcis som sin fader. Han er kommet til Danmark for at blive klogere på den komplet talentløse nation, som gjorde hans far sindssyg. Han forsøger at være positiv, men blandt andet hans nye kollega Dr. Pontoppidans (Lars Mikkelsen) ledelsesstil gør det umanerligt svært for ham.