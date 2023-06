Fire ud af ti deler login til streamingtjenester

For verdens største streamingtjenester såsom Netflix er kampen gået ind for at forhindre, at brugere deler deres profil på tværs af husstande.

Samtidig viser en Norstat-undersøgelse lavet for Dansk Erhverv, at over 40 procent af de 1001 adspurgte over 18 år har delt en bruger til en streamingtjeneste med en eller flere uden for husstanden.

Det er til trods for, at 70 procent af de adspurgte svarer, at de ved, at det ikke er tilladt.

Streamingtjenester kan både være film- og serietjenester såsom Netflix, HBO Max, Disney+ eller Apple TV. Det kan også være musiktjenester såsom Spotify.

Adspurgt til, hvorfor de deler en profil med en eller flere uden for husstanden, er et de svar, der oftest dukker op, at de adspurgte synes, at abonnementer til streamingtjenesterne er for dyre at betale selv.

Det er måske ikke overraskende, at det særligt er blandt de yngre brugere, at deling af en brugerprofil er udbredt. For de 18-29 årige er det eksempelvis 74 procent, der deler en bruger uden for husstanden.

Modsat er det eksempelvis kun 17 procent af de over 60-årige, der har delt en bruger.

Undersøgelsen er foretaget i foråret, hvor særligt Netflix indledte en jagt for at få udryddet delingen af den samme profil mellem flere husstande.

I starten af juni kunne CNN berette, at Netflix' indsats mod deling af brugere synes at have givet omgående bonus. Ifølge analysefirma Antenna fik Netflix 100.000 nye brugere, kort efter at indsatsen mod brugerdeling blev sat i søen i USA.

Det er en stigning på niveau med de første måneder med nedlukninger i USA ifølge Antenna.

Ifølge Dansk Erhverv, der har fået foretaget undersøgelsen, indikerer resultaterne en kedelig kultur blandt danske streamingbrugere.

- Vi ved godt, at det ikke er i orden. Desværre lader der til at være opstået den kultur omkring login-deling, at det langt hen ad vejen er okay alligevel, siger vicedirektør Casper Klynge.

- Det, man måske glemmer, er, at det for det første ikke er tilladt.

- Og for det andet så betyder det, at når vi ikke vil betale det, som det koster for tjenesterne og indholdet, ja så må virksomhederne og producenterne enten skære ned på mængden eller kvaliteten af indholdet.

