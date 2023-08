Fire udenlandske mænd anholdt på Smukfest for tyveri

Fire udenlandske mænd er anholdt og sigtet for brud på udlændingeloven, tyveri og dokumentfalsk.

Det skriver Ekstra Bladet.

De har opholdt sig uden armbånd på musikfestivalen Smukfest og er sigtet for tyveri af flere parfumer og fire par solbriller.

- De havde en meget stor mængde falske pantmærker, som man formoder, de har villet forsøge at omsætte til kontanter på festivalen. Derfor sigtes de for databedrageri og dokumentfalsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Til sidst sigtes de også for at have opholdt sig ulovligt på festivalen, fordi de ikke har haft armbånd på, siger vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi Finn Ellesgaard Nielsen til mediet.

Fredag blev de varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør.

Smukfest slutter søndag.

/ritzau/