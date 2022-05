Flere børn bliver indlagt med overdosis af paracetamol

Igen i år ser det ud til at gå den forkerte vej med antallet af børn, som bliver indlagt med en overdosis af paracetamol.

Efter to år med stigninger i indlæggelserne ser tendensen ud til at fortsætte i 2022.

Det skriver Berlingske.

Paracetamol er det virksomme stof, som gør, at panodiler virker smertelindrende.

I 2020 steg antallet af indlæggelserne fra 156 til 173. Året efter stod antallet på 294.

Og i 2022 står det foreløbige tal allerede på 70.

Klaus Birkelund Johansen, som er formand for børnelægernes sammenslutning, Dansk Pædiatrisk Selskab, kalder udviklingen bekymrende.

Især fordi der ofte er tale om en aktiv handling.

- I en del tilfælde er det et direkte selvmordsforsøg, og i andre tilfælde er det det, vi betragter som et råb om hjælp, siger han til Berlingske.

Tallene stammer fra Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og hospitaler i Region Midtjylland, som Berlingske har fået indsigt i.

Både Klaus Birkelund Johansen og overlæge på Rigshospitalet Vibeke Brix Christensen ser tallene som et udtryk for, at unge er i mistrivsel.

Mistrivslen blandt unge steg især under coronapandemien.

Ifølge en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed var 12 procent flere børn og unge i kontakt med psykiatrien i første halvår af 2021 sammenlignet med samme periode i 2018.

I analysen fremgik det, at stigningen både kunne skyldes, at flere børn og unge havde brug for psykiatrisk hjælp, og at der har været en pukkel efter nedlukningen i 2020.

