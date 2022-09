Flere byer lægger udendørs skøjtebaner på is

Flere byer landet over har besluttet at aflyse opsætningen af udendørs skøjtebaner på grund af energikrisen

Middelfart, Esbjerg og Aarhus har som en direkte konsekvens af de stigende energipriser valgt at aflyse årets opsætning af deres udendørs skøjtebaner.

Skøjtebanerne plejer at være opført vinteren over.

- Sådan en skøjtebane er en dyr fornøjelse. Lige nøjagtig i år, hvor man skruer ned for varmen, ønsker vi at sende et politisk signal, fortæller Jacob Lose (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg.

Også i Middelfart mener man, at det er en forkert prioritering at sætte skøjtebanen op i år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis vi står over for nedlukninger af strøm, skal vi ikke bruge en masse penge på at have en dyr skøjtebane kørende, fortæller Mette Ahlmann. Hun er eventmanager ved Brobygning Middelfart, som står for skøjtebanen i Middelfart.

- Desperate tider stiller krav til alvorlige handlinger. Vi skal som kommune gå foran og bidrage til, at vi kommer bedst muligt gennem krisen, siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Rabih Azad-Ahmad.