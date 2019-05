Flere danske kræfter i Cannes

Det er ikke bare Hlynur Pálmason og holdet omkring "A White, White Day", der kan bringe hæder til Danmark i Cannes. Her er et udvalg:

* Den afghanske instruktør Shahrbanoo Sadat er udtaget til sideprogrammet Directors' Fortnight med filmen "Børnehjemmet" om sine barndomserindringer fra Afghanistan. Filmen er danskproduceret af Katja Adomeit.

* Den færøske instruktør Andrias Høgennis' "Ikki illa meint" deltager i kortfilmskonkurrencen i programmet Semaine de la Critique. Den er produceret af danske Johannes R. Nørregaard.

* Producer Nina Bisgaard, der blandt andet havde en finger med i spillet på "Sommeren '92" og Cannes-vinderen "Grænse", er udvalgt som 1 af 20 europæiske producere til netværket Producers on the Move.

* Desuden er der blevet vist to afsnit af Nicolas Winding Refns amerikanske tv-serie "Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell".

/ritzau/