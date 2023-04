Flere er kommet til skade i alvorligt uheld ved Odsherred

Der har mandag eftermiddag været et alvorligt færdselsuheld i krydset mellem Gl. Nykøbingvej og Tinghulevej ved Odsherred på Sjælland.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på det sociale medie Twitter.

En personbil og en varebil var involveret, og ifølge politiet er der flere tilskadekomne.

Vejen er spærret. Politikredsen opfordrer til, at man søger andre veje, og at man sikrer, at man giver plads til det redningsberedskab, som er på vej til stedet.

Kort efter klokken 18 mandag aften skriver Midt- og Vestsjællands Politi, at det forventer, at der vil være spærret på stedet tre til fire timer endnu.

- Der arbejdes fortsat på stedet af politi, brand og redning, skriver politiet på Twitter.

Politiet oplyser, at det for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen.

