Flere hundrede er såret under militæroperation i omstridt region

Aserbajdsjan har genvundet kontrollen over den omstridte region Nagorno-Karabakh, efter at armenske separatister er gået med til våbenhvile.

Det siger Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, ifølge AFP.

I forbindelse med militæroperationen har mindst 200 personer mistet livet, og mere end 400 personer er blevet såret.

Det oplyser Nagorno-Karabakhs ombudsmand, Gegham Sepanyan, på sociale medier.

Aserbajdsjan sendte tirsdag styrker med artilleriopbakning ind i regionen, som har fungeret som et de facto-selvstyre under Armeniens kontrol, for at få regionen tilbage under Aserbajdsjan.

Det sidste døgns kampe har gjort, at flere har været nødsaget til at forlade deres hjem for at søge sikkerhed.

- Mere end 10.000 mennesker er i øjeblikket evakueret fra deres oprindelige samfund, tvunget til at finde ly i andre bosættelser i (Karabakh red.), hvor der kan tilbydes relativ sikkerhed, udtaler Gegham Sepnyan.

Overgivelsen har onsdag fået tusindvis af demonstranter til at samle sig i Armeniens hovedstad, Jerevan.

Demonstranterne anfægter den armenske regerings støtte til separatisterne i regionen, skriver Reuters.

Det var russiske fredsbevarende styrker, som fik sat våbenhvilen i værk. Onsdag aften meddeler de, at våbenhvilen blev overholdt, og at der ikke er registeret overtrædelser.

Som en del af aftalen er separatisterne gået med til at opløse sin hær, mens Armenien vil trække sine styrker ud af regionen.

Desuden har forsvarsministeriet i Aserbajdsjan krævet, at alle våben skal overgives under opsyn af de russiske fredsbevarende styrker.

Torsdag vil der angiveligt finde samtaler sted i byen Yevlakh i Aserbajdsjan, hvor separatisterne er gået med til at diskutere fremtiden for Nagorno-Karabakh.

/ritzau/AFP