Flere modehuse fjerner pels fra salg og produktion

Nogle af de største modehuse har stoppet salg af ægte pels. Nu følger britiske Burberry trop.

Det er ikke længe siden, at luksus var lig med ægte pels.

Men en bæredygtig bølge har fået mange internationale modehuse til at sætte lighedstegn mellem luksus og bæredygtighed.

Torsdag meddelte det britiske modehus Burberry, at virksomheden ikke længere vil bruge pels i sin tøjproduktion.

Også modemærker som Versace, Gucci og Stella McCartney har tidligere besluttet at blive pelsfri.

I en meddelelse udtaler Burberry's administrerende direktør, Marco Gobbetti, at moderne luksus handler om at tage socialt og miljømæssigt ansvar. Og at det er den erkendelse, der lægger bag virksomhedens beslutning.

Sidste år brændte Burberry 223 ton tøj, som ikke var blevet solgt. Men det vil modehuset også stoppe med.

