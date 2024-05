Flere pointoplæsere trækker sig kort før Eurovision-finale

Flere artister, der skulle have ageret pointoplæsere ved årets Eurovision-finale, har trukket sig.

Senest gælder det den finske artist Käärijä. Det er sket kort tid inden finalestart lørdag aften klokken 21.

- Jeg har besluttet ikke at medvirke som talsperson for den finske jury i aftenens Eurovision-finale.

- At uddele point i aften føles ikke rigtigt, skriver han i en story - et tidsbegrænset klip - på det sociale medie Instagram.

Tidligere lørdag var det den norske sangerinde Alessandra Mele, der trak sig.

Sidste år repræsenterede hun Norge under den internationale sangkonkurrence, og i år skulle hun have uddelt Norges point under showet.

Hun erstattes af NRK-værken Ingvild Helljesen, skriver NTB. Der er umiddelbart ikke meldt noget ud om en erstatning ud for Käärijä.

Ifølge det norske nyhedsbureau lagde Mele en video på Instagram, hvor hendes begrundelse lød, at der "pågår et folkemord".

I flere måneder har det vakt stor debat, at Israel har fået lov at deltage trods landets krig i Gazastriben.

- Jeg beder folk om at åbne deres øjne og hjerter.

- Frit Palæstina, lød det blandt andet i videoen ifølge NTB.

Derudover henviste hun til Eurovisions slogan "United By Music".

- Lige nu er de ord bare tomme ord, sagde hun.

Generelt har årets sangkonkurrence været præget af dramatik.

Lørdag har det skabt overskrifter, at den hollandske sanger Joost Klein er blevet smidt ud af konkurrencen, fordi han har forbrudt sig mod adfærdskodekset, da han angiveligt opførte sig truende over for en ansat på produktionsholdet.

Den udlægning genkender den hollandske tv- og radiostation Avrotros ikke. Han blev filmet, lige efter at han havde forladt scenen efter sin optræden i torsdagens semifinale, selv om han havde indikeret, at det var imod hans ønske.

- Dette blev ikke respekteret. Det førte til en truende bevægelse fra Joost mod kameraet, lyder det i et opslag på det sociale medie X.

Danmark er ikke repræsenteret i finalen, efter at årets bud på en vinder, Saba, ikke gik videre fra semifinalen.

/ritzau/