Flertal støtter nyt ukrainsk kulturhus i København

Et politisk flertal på Christiansborg har besluttet at give tilskud til, at der bliver etableret et ukrainsk kulturhus i København.

Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- Næsten dagligt hører vi om forfærdelige og skræmmende forbrydelser i Ukraine. Den frygtelige krig i Ukraine rammer også landets kultur, udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse.

- En stor del af landets befolkning er på flugt og har behov for støtte til at holde fast i deres kultur. Det gælder også ukrainere her i landet, hvor kulturhuset har været et stort ønske fra ukrainsk side.

Den 24. februar i år startede Rusland en invasion af Ukraine. Det har betydet, at en strøm af flygtninge fra Ukraine er rejst til de omkringliggende lande og også til Danmark.

Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten, som står bag støtten til det ukrainske kulturhus.

Der er tale om et tilskud til kulturhuset på to millioner kroner, der skal dække udgifter til at starte og drive kulturhuset i år og starten af næste år.

Derudover lægger partierne op til, at der de kommende år bliver afsat et årligt beløb, så det ukrainske kulturhus i alt i tre år vil modtage et tilskud på 7,6 millioner kroner.

Der er oversendt et aktstykke til Folketingets Finansudvalg, som skal tage stilling til bevillingen.

Kulturhuset skal blandt andet huse koncerter, udstillinger, bogklubber, undervisning og sprogkurser.

- Kulturhuset skal være et samlingssted for flygtninge og fastboende ukrainere i Danmark, udtaler Ane Halsboe-Jørgensen.

- Samtidig håber jeg, at det i de kommende år kan blive et mødested for danskere og ukrainerne og udbrede kendskabet til Ukraines betydningsfulde kulturarv og rige kulturliv.

Det ukrainske kulturhus har fået tilbud om at rykke ind som lejere i det tidligere pakhus på Christianshavn. Her holdt Dansk Arkitektur Center til tidligere.

Lokalerne kan tages i brug inden for få måneder, når Folketingets finansudvalg har godkendt aktstykket om bevillingen.

/ritzau/