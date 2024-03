Florida indfører forbud mod sociale medier for børn under 14 år

Floridas guvernør, Ron DeSantis, har mandag underskrevet et forbud mod at oprette en konto på sociale medier for børn under 14 år.

Det skriver mediet NBC News.

Forbuddet pålægger også sociale medier at slette allerede eksisterende konti, hvis de tilhører børn under 14 år.

- Vi prøver at hjælpe forældre med at navigere i opdragelsen af deres børn, sagde republikanske DeSantis i forbindelse med underskrivelsen af loven, skriver NBC News.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere andre delstater har indført lignende forbud, som en organisation ved navn NetChoice bestående af selskaber som Meta, der står bag Facebook og Instagram, samt Google og X har udfordret i retten.

Den nye lov træder ifølge NBC News i kraft i januar 2025 og kommer på et tidspunkt, hvor sociale mediers indflydelse på børn og unge i USA og resten af verden er til debat.

Den demokratiske leder i Senatet, Chuck Schumer, modtog i december et brev fra over 200 organisationer, som opfordrede de amerikanske lovgivere til at vedtage en lov om tryghed på sociale medie.

Som følge af det lovforslag, som går under navnet Kids Online Safety Act, vil sociale medier blive stillet til ansvar for indhold, der kan være til skade for børns mentale helbred.

Også i Danmark er børn og unges brug af sociale medier til debat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sagde i et interview med avisen Politiken i december, at Danmark har svigtet børn og unge ved at frarøve dem evnen til at fordybe sig på grund af en ukritisk begejstring for den teknologiske udvikling.

- Vi skylder den generation en kæmpestor undskyldning. Hvis velfærdssamfundet har en trosbekendelse, så er det folkeskolens formålsparagraf. Her står der, at vi skal give børn og unge fordybelse, sagde han til Politiken.

- Vi har ikke fået givet fordybelsen videre. Det er et svigt. Og vi har ikke gjort det, fordi vi har været digitaliseringsbegejstrede og naive.

/ritzau/