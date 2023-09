FN har beviser for mindst 13 massegrave i Sudan

FN har modtaget troværdige beviser for eksistensen af mindst 13 massegrave i den sudanesiske by El Geneina og det omkringliggende område.

Sådan lyder det onsdag fra FN i et opslag på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

Massegravene er ifølge FN resultater af den paramilitære gruppe RSF's og arabiske militsers angreb på civile.

De fleste af de civile i massegravene stammer fra befolkningsgruppen massalit.

Sudan har i snart fem måneder været præget af en væbnet konflikt mellem landets hær og RSF.

Det er Sudans hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, der siden april har været i åben krig med RSF, som ledes af hans tidligere næstkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo.

Over 2,8 millioner borgere i hovedstaden, Khartoum, er flygtet. Inden april boede der cirka fem millioner mennesker i byen.

Onsdag trak FN's særlige udsending i Sudan, tyske Volker Perthes, sig fra sin post.

Årsagen er blandt andet, at han i juni blev erklæret for persona non grata i landet og dermed ikke har kunnet opholde sig der.

Volker Perthes har haft jobbet som særlig udsending i cirka to et halvt år.

Det sudanske udenrigsministerium erklærede Volker Perthes for persona non grata, efter at tyskeren blandt andet havde fordømt "forbrydelser mod menneskeheden" begået i Sudan.

Perthes sagde tidligere onsdag, at udviklingen i Sudan er bekymrende.

- Hvad, der begyndte som en konflikt mellem to militære parter, kan være ved at udvikle sig til total borgerkrig.

I weekenden blev mindst 40 personer dræbt i et luftangreb mod et marked i Sudans hovedstad, Khartoum. Det er det enkeltangreb, som har kostet flest ofre i den snart fem måneder lange militære konflikt.

/ritzau/Reuters