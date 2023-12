FN: Ni ud af ti i Gazastriben spiser ikke hver dag

Gazastriben er præget af kaos og desperation blandt de familier, der er flygtet fra deres hjem og bor på gaden.

- Der er ikke nok mad. Folk sulter, skriver vicedirektør for FN's Verdensfødevareprogram (WFP) Carl Skau på det sociale medie X.

Skau var fredag på besøg i Gazastriben.

Han fortæller, at situationen er stadig mere desperat. Folk tager, hvad de kan få ved de distributionscentre, der uddeler nødhjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men enorme menneskemængder er samlet i den sydlige del af Gazastriben, som de er flygtet til fra andre dele af enklaven.

De desperate indbyggere kaster sig over de lastbiler, der kommer ind med nødhjælp, hvis bare lastbilerne sagtner farten i et vejkryds, fortæller Carl Skau lørdag til Reuters.

- Spørgsmålet er, hvor længe det kan blive ved. Den humanitære operation er ved at kollapse, siger han.

- Halvdelen af befolkningen sulter, og ni ud af ti spiser ikke hver dag. Behovene er tydeligvis massive.

Indtil videre er der blevet leveret en begrænset mængde nødhjælp gennem Rafah-grænseovergangen mellem Gazastriben og Egypten. Det er den eneste grænseovergang, som Israel ikke kontrollerer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Rafah er ikke egnet til den enorme mængde lastbiler, der skal igennem med mad og andre fornødenheder til over to millioner mennesker i Gazastriben.

Derfor har WFP bedt Israel om at åbne grænseovergangen Kerem Shalom, så den stadig mere desperate situation i Gazastriben kan blive afhjulpet, oplyser Carl Skau.

Nu er Israel i gang med at afprøve, om det inspektionssystem, der skal være på plads, fungerer.

- Vi har brug for også at have den vej ind, for det gør hele forskellen, siger WFP-chefen til Reuters.

/ritzau/