FN's nødhjælpschef træder tilbage efter tre år

Martin Griffiths træder tilbage som FN's humanitære chef ved udgangen af juni af helbredsmæssige årsager.

Det siger Farhan Haq, vicetalsperson for FN's generalsekretær, António Guterres, ifølge Reuters.

- Som dygtig diplomat og mægler har han spillet en nøglerolle i at lede FN's og partneres humanitære reaktion og forhandle løsninger i nogle af de mest vanskelige kriser, udtaler Haq.

På det sociale medie X meddeler Griffiths selv sin afgang efter tre år som humanitær chef i FN.

- Til alle i FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (Ocha), det har været mit livs privilegium. Til alle partnere og støtter, tak for at kæmpe for mennesker i kriser, skriver den afgående FN-chef mandag aften.

Siden efteråret sidste år har Griffiths været særligt optaget af krigen mellem Israel og Hamas, som, ifølge de Hamas-kontrollerede lokale sundhedsmyndigheder, har kostet over 30.000 mennesker livet i Gazastriben.

Han har arbejdet for at få lastbiler med nødhjælp ind i Gazastriben, hvor mere end halvdelen af palæstinenserne - 1,1 millioner mennesker - er løbet tør for mad og står over for en egentlig sultkatastrofe.

Griffiths er en britisk diplomat, som også har arbejdet for nødhjælpsorganisationer som FN's Børnefond (Unicef), Red Barnet og Action Aid.

På trods af hans arbejde har det været en udfordring af få nødhjælp ind i Gazastriben, fordi Israel en stor del af tiden blokerer for adgangen til det palæstinensiske område.

I de første to uger af marts nåede 11 ud af 24 af FN's humanitære indsatser frem til den nordlige del af Gazastriben. Det har FN oplyst på din hjemmeside.

/ritzau/