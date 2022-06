Først busten i havnen, så Asger Jorns ælling og nu Mona Lisa. Er hærværk mod kunst kommet på mode?

Om man er kunstinteresseret eller ej, har man muligvis lagt mærke til de mange historier om ødelagte kunstværker, der florerer i medierne for tiden. Kage på Leonardo Da Vincis "Mona Lisa" og lim på Asger Jorns "Den Foruroligende Ælling" for bare at nævne et par eksempler. Nogle episoder er politisk motiveret, andre kunstneriske. I hvert fald ifølge bagmændene selv – eller kunstnerne om man vil.

Terne Thorsen er i gang med en ph.d.-afhandling om ikonoklasme, altså ødelæggelse af billeder. Hun fortæller, at personerne bag de forskellige aktioner har det tilfælles, at de ofte vil have opmærksomhed, enten på dem selv eller en sag. Men, som hun også tidligere har talt med Kristeligt Dagblad om, så har hærværk på kunst eksisteret lige så længe, som der har eksisteret kunst.

For tiden kan det måske for nogle føles, som om der er flere eksempler på det end før. Det er dog ikke tilfældet, fortæller Terne Thorsen. Vi er bare blevet mere opmærksomme på det – og det er blevet sværere for museer at holde det hemmeligt:

”Der er kommet et øget fokus på det i den vestlige verden efter vi er begyndt at diskutere statuer og kulturarv,” fortæller Terne Thorsen med henvisning til en periode med protester imod og fjernelse af statuer i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen i USA i 2020. Her blev særligt statuer, der minder om tvivlsomme dele af landenes fortid, udsat for hærværk. For eksempel blev statuen af den dansk-norske missionær Hans Egede på Grønland overhældt med maling. Terne Thorsen fortsætter:

”Bølgen af protester mod statuer har skabt en øget sensibilitet over for ting, der minder om det. Derudover har alle museumsgæster jo nærmest en mobiltelefon med kamera i lommen, som hurtigt kan fortælle resten af verden om, hvad der foregår på museumsgangene. Sådan var det ikke for 20 år siden.”

Kristeligt Dagblad har herunder samlet et beskedent uddrag af de mange aktioner, der de senere år er blevet begået mod kunstværker:

Kage tværes ud på Mona Lisa (2022)

To sikkerhedsvagter forsøger at tørre kage af det panserglas, der omgiver Mona Lisa. Foto: Twitter/Ritzau Scanpix

Det var en dramatisk dag for besøgende på museet Louvre i Paris, da en mand, klædt ud som en ældre kvinde i kørestol, pludselig i søndags rejste sig op og tværede en kage ud over det glas, der beskytter det berømte Mona Lisa-maleri.

Hvad, mandens motiv var, vides ikke, men han skulle angiveligt have råbt: "nogle mennesker prøver at ødelægge Jorden, tænk på Jorden", da han blev ført væk af vagter.

Mona Lisa er malet af Leonardo Da Vinci cirka i 1503.

Hærværk eller ny kunst? (2022)

Asger Jorns maleri "Den Foruroligende Ælling" nu med sprittusch. Foto: Museum Jorn/Ritzau Scanpix

Vi skal kun en måned tilbage for at finde det seneste danske eksempel på hærværk af kunst. Fredag den 29. april blev maleriet 'Den Foruroligende Ælling' af Asger Jorn fra 1953 ændret med lim og sprittusch på Asger Jorn Museet i Silkeborg. Det var kunstneren Ibi-Pippi, der stod bag. Kunstneren kaldte det en "modificering" og en kunstnerisk aktion, som blot "overførte ejerskabet over kunstværket til en anden". Lokale borgere i Silkeborg og museets ansatte bruger dog ord som "hærværk" og "skamfering" om Ibi-Pippis bedrift.

Graffiti på Den Lille Havfrue - igen, igen (2022)

I marts gik det ud over et værk, som må siges at have prøvet det før. Den Lille Havfrue på Langelinje i København fik spraymalet bogstavet Z på sig efterfulgt af et lighedstegn og et hagekors. Det er ikke helt sikkert, hvad motivet er, for ingen har taget ansvar, men hærværket er blevet tolket som en henvisning til krigen i Ukraine. Her bruges bogstavet Z til at markere støtte til det, som præsident Vladimir Putin betegner som en "særlig militæroperation". Den Lille Havfrue har før været udsat for politisk motiveret hærværk, blandt andet er hun tidligere blevet iført en burka med påskriften "Tyrkiet i EU". Det skete i 2004, samme år som Tyrkiet blev godkendt som kandidatland til EU.

Sikkerhedsvagten, der kedede sig (2022)

I den russiske by Ekaterinburg havde en nyansat sikkerhedsvagt svært ved at få tiden til at gå på sin første arbejdsdag på kunstcenteret "Boris Yeltsin Presidential Center". I sin kedsomheds fortvivlelse tog han derfor en sprittusch frem og tegnede små øjne og munde på tre ansigtsløse figurer på et maleri fra en af centerets udstillinger, og således blev hans første arbejdsdag også hans sidste.

Maleriet "Three Figures" (Tre figurer) af Anna Leporskaya blev malet i mellem 1932 og 1934 og er forsikret for 1,4 millioner dollars.

Busten, der blev skubbet i havnen (2020)

Buste af Kunstakademiet i Københavns grundlægger, Frederik 5., tages op af havnen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I 2020 hævdede Katrine Dirckinck-Holmfeld ligesom Ibi-Pippi at have et kunstnerisk formål, da hun kastede en buste af Kunstakademiet i Københavns grundlægger, Frederik 5., i havnen. Hun blev senere samme år bortvist fra sin stilling som institutleder på Kunstakademiet og i oktober 2021 blev hun tiltalt for groft hærværk på grund af aktionen. Også akademiets rektor, Kirsten Langkilde, måtte trække sig fra sin post på grund af sagen.

I år har Katrine Dirckinck-Holmfeld fået 35.000 kroner i støtte fra Statens Kunstfond til udstillingen ”Rematerialisations”, hvor den ødelagte buste er hovedværket. Akademirådet har dog afvist at udlåne den til hende, så på dens plads ligger der i stedet den korrespondance, som Katrine Dirckinck-Holmfeld har haft med Akademirådet.

2000 år gammel vase smadres (2014)

Vaser fra den kinesiske kunster Ai Wei Weis udstilling "Farvelagte vaser". Foto: Keith Beaty/Toronto Star via Getty Images

Den har overlevet tidens gang, siden den blev skabt for 5000 år siden. Men siden mødet med moderne kunstnere, har vasen haft et hårdt liv.

Vasen blev oprindeligt lavet på et tidspunkt i den yngre stenalder (5000-3000 f.kr.). Senere i 2006 blev den sammen med 50 andre vaser dyppet i industrimaling af den kinesiske kunstner Ai Weiwei som en del af kunstværket "Farvelagte vaser". I år var vaserne udstillet hos Perez Art Museum Miami i delstaten Florida i USA.

Her besluttede den lokale kunstner Maximo Caminero at samle vasen op og smadre den mod gulvet i det, han selv har kaldt en spontan protest over, at museet udstillede internationale kunstnere i stedet for lokale.

Maximo Caminero er efterfølgende blev sigtet for hærværk. Vasen var vurderet til en værdi på 1 million dollars.