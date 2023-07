Første gang i 40 år: Grøn melder udsolgt i alle byer

For første gang i Grøns 40-årige historie melder koncertturnéen udsolgt til alle otte koncerter rundt i landet. Onsdag aften sluttede Esbjerg sig nemlig til rækken af udsolgte koncertsteder.

Det annoncerer Grøn i en pressemeddelelse.

Det vil sige, at 180.500 gæster har købt billet til Grøn. Og det er kommet bag på indsamlingschef Theis Petersen fra Muskelsvindfonden, der sammen med Tuborg står bag Grøn.

- Vi vidste, at det ville blive en særlig sommer, fordi vi drog afsted på turné for at fejre 40 år med Grøn, men vi havde aldrig turdet drømme om, at vi også ville skrive ny historie og melde alt udsolgt til alle otte koncerter, siger Theis Petersen i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overskuddet fra koncerterne går til Muskelsvindfonden, og den store opbakning glæder direktør Henrik Ib Jørgensen.

- De udsolgte koncerter kan betyde et pænt overskud til Muskelsvindfondens arbejde for et bedre liv med muskelsvind og forskning i muskelsvind.

- Grøn er en vigtig indtjeningskilde, men Grøn er meget andet og mere end økonomi. Det er også synlighed omkring Muskelsvindfondens arbejde og vision om plads til forskelle, siger han i pressemeddelelsen.

Grøn - der tidligere hed Grøn Koncert - begyndte i sin tid, fordi Tuborg forærede en gratis koncert til Dyrehavsbakken i anledning af deres 400-års fødselsdag. Derefter løb den første karavane af stablen i 1983 med seks koncerter, 40 frivillige og to bands.

I år åbnede Grøn i Tårnby den 23. juli, og karavanen slutter i Valby den 30. juli. På turnéen kan publikum lytte til musik i mange forskellige genrer - lige fra poplegenderne Aqua til rapmusikeren L.O.C.

/ritzau/