For første gang i knap 100 år står Høyre til at blive størst i Norge

Partiet Høyre ser ud til at blive det største parti i Norge, efter at lokalvalget er blevet afholdt mandag.

Det skriver norske NRK på baggrund af mediets egen valgprognose.

Ifølge NRK's prognose står Høyre til at få 24,7 procent af stemmerne på landsplan. Arbeiderpartiet (Ap) står ifølge prognosen til 21,2 procent.

Sidst Høyre var det største parti i de norske kommuner var i 1924, skriver NRK. Siden har Ap været det største.

Også i Norges hovedstad, Oslo, ser det ud til, at Høyre bliver det største parti. Her står partiet ifølge norsk TV 2's prognose til en fremgang på over otte procent.

Hvis TV 2's prognose holder, får de borgerlige partier 31 mandater i den norske hovedstad, hvor det kræver 30 mandater at have flertal.

- Først skal der tælles færdigt, og så skal der forhandles efter det. Men der er ingen tvivl om, at det er en fantastisk dag og en fantastisk aften, siger den tidligere norske udenrigsminister fra Høyre Ine Eriksen Søreide til norsk TV 2.

Den tidligere statsminister i Norge Erna Solberg er leder for partiet Høyre.

/ritzau/