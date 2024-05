For første gang viser målinger dannelsen af de tidligste galakser

En ny metode har gjort det muligt for forskere fra Københavns Universitet at se dannelsen af tre af universets tidligste galakser for lidt over 13 milliarder år siden.

Dermed er de kommet et skridt længere tilbage i tid og nærmere forståelsen af, hvor vi kommer fra, og hvordan vi er blevet til.

Det fortæller Kasper Elm Heintz, der er adjunkt ved Cosmic Dawn Center Niels Bohr Instituttet Københavns Universet og er en af forskerne bag opdagelsen.

- Opdagelsen handler generelt om forståelsen af universet omkring os, og hvor vi kommer fra. Og nu er vi et skridt længere tilbage i vores forståelse af, hvordan vi er blevet til, siger han.

Han fortælle, at man har målt stort set på tværs af hele det observerbare univers.

Rumteleskopet James Webb er blevet brugt til at lave målingerne. Det kan se signaler fra store mængder af gas, der samles og strømmer ned mod en minigalakse, der er i gang med at blive opbygget.

Ifølge Kasper Elm Heintz havde man indtil for nylig ikke troet, at det var muligt at lave målinger som denne.

- Det kræver utrolig gode og følsomme målinger, og jeg tror slet ikke, folk havde overvejet, at det var noget, vi kunne komme til at måle, fortæller han.

Forskerne anslår, at dannelsen af de tre galakser skete cirka 400-600 millioner år efter Big Bang.

Nogle hundrede millioner år efter Big Bang blev de første stjerner formet. Senere samlede stjernerne sig i galakser.

Ifølge Kasper Elm Heintz viser målingerne eksempelvis byggestenene til at lave de første stjerner.

- Nu kan vi forstå, hvilke processer der sker, og hvordan galakserne har samlet sig, siger han.

Forskerholdet vil forsøge at nå flere og fjernere galakser i universet, og de er så småt begyndt at samle næsten 500 galakser.

Københavns Universitet kalder selv opdagelsen for en sensationel opdagelse, der bidrager med vigtig viden om universet. Studiet er i dag udgivet i det ansete videnskabelige tidsskrift Science.

Den danske del af forskningen er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond og Carlsbergfondet.

/ritzau/