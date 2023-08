Første kvinde i fem år i nøgen-kanoræs: Kvindekroppen er ikke seksuel

For første gang i fem år deltog en kvinde i nøgen-kanoræset, Caspers Kanoræs, fredag på Smukfest.

- Det er altid mænd, der gør sådan nogle ting. Der er sgu nogle af os, der skal være foregangskvinder.

- Den nøgne kvindekrop er sgu ikke seksuel. Det er den nøgne mandekrop heller ikke. Det kommer an på, hvad vi gør den til, fortæller Line, som er den ene halvdel af Team Smirnoff, til Ritzau.

Line og Dan måtte nøjes med en andenplads. Sejren gik til Team Glatte Løg, som forlod arrangementet med to partoutarmbånd til næste års festival.

- Det var en kæmpe oplevelse. Publikummet var fucking søde.

- Så hvis der nogensinde er nogen, der tilbyder dig en Cocio for at smide tøjet, så siger I bare ja, lyder det fra de to vindere Nicklas og Benjamin.

Næste år er planen at tage kampen op mod de tidligere mestre, som har vundet ræset tre gange.

Det har været meget svært for arrangørerne at finde kvinder, som vil deltage i Caspers Kanoræs.

Det fortæller den ene af kanoræsets værter Anna Haff.

- Vi vil gerne favne alle, og vi vil gerne vise alle kroppe.

- Vi er stolte af, at vi i år kan have en kvinde med og nedbryde de her forventninger om, at det kun er mænd, der kan være nøgne, og vi kan fjerne alt det seksuelle.

- Det handler bare om at være nøgne og have det sjovt, siger hun.

Håbet er at se mange flere kvinder til næste års ræs.

I alt fire hold dystede mod hinanden til ræsets finale. Deltagerne skulle springe over halmballer, bunde øl, snurre rundt om sig selv og derefter sejle i kano.

To heats skulle afgøre, hvem der mødte hinanden i finalen, hvor en ekstra disciplin bestod i at rejse et telt, som også skulle med i kanoen.

Line og Dan fra Team Smirnoff kom ikke helt godt fra start under semifinalen, da deres kano kæntrede. De formåede dog at få den tømt for vand og gennemføre.

De to andre hold i finalen bar navnene Piksvinemændene og Costa Concordia.

