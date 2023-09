Folk ranker ryggen når lokalområde bliver verdensarv

Det øger lokalbefolkningens stolthed, når nye danske områder optages på Unescos verdensarvsliste.

Der kommer desuden flere internationale turister for at opleve de unikke verdensarvssteder.

Det siger professor i turisme og bæredygtig udvikling Janne Liburd, Syddansk Universitet, efter at fem ringborge fra vikingetiden søndag blev optaget på den prestigefulde liste.

- Det gør, at mange mennesker, der tidligere har taget det for givet, pludselig finder stolthed ved at bo et særligt sted.

- Man ranker jo lige ryggen en ekstra gang, når der kommer folk og klapper en på skulderen og siger: Nej, hvor er det fantastisk, siger hun.

Søndag kom fem danske ringborge på listen over verdensarv:

Nonnebakken i Odense, Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved Slagelse og Borgring i Køge.

Danmark har i forvejen syv steder på listen over verdensarven.

Det er Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld i Sønderjylland, Jelling Monumenterne og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland.

Forskerne har undersøgt graden af stolthed i lokalområdet ved Vadehavet før og efter udnævnelsen til verdensarv.

Den steg fra cirka syv procent til omkring 30 procent, efter at Vadehavet i 2014 endte på Unesco-listen.

Men det er ikke bare i lokalområdet, man bliver mere opmærksom på og stolt over verdensarvstitlen.

Det gælder også blandt den stigende andel af turister, der går efter natur- og kulturoplevelser.

- Vi kan se, at for 90 procent af turisterne i vadehavsområdet er det af afgørende betydning, at den natur, som de kommer til som gæster, er beskyttet, siger Janne Liburd.

Det kræver en aktiv indsats fra lokalområdet at formidle og profilere verdensarvsstedet, lyder det fra professoren.

- Man får ikke flere turister til et sted ved at læne sig tilbage. Det kræver en aktiv indsats og et samarbejde mellem myndigheder og private aktører, og det kræver, at man er enige om at beskytte området, siger hun.

Det afgørende er, at stedets unikke kvaliteter ikke går tabt, og derfor er Unesco også begyndt at stille krav til lokalområderne, forklarer Janne Liburd.

- Det er et krav fra Unesco, at lokalområdet tager ejerskab, er med til at passe på området og til at udarbejde en plan for bæredygtig turisme, siger hun.

