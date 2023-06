Folkemødets besøgstal kan slå rekord i år

Bornholm bliver på ny indtaget af landets magthavere og borgere, når den 12. udgave af Folkemødet slår dørene op torsdag.

Demokratifestivalen vil i år være velkendt for tidligere deltagere, men til gengæld kan besøgstallene slå rekord.

Det fortæller Folkemødets direktør, Peter Christiansen, der er chef for sin første udgave af festivalen.

- Det bliver kvantitativt rigtig stort. Vi har indikationer om, at der er 15 til 20 procent flere, der kommer, end de øvrige år. Så det ser ud til at blive rigtig, rigtig mange, der deltager, siger Peter Christiansen.

Da Folkemødet er gratis at deltage i, er det svært at få et præcist overblik over antallet af gæster.

Men i 2019 blev der estimeret at være 65.000 unikke gæster over dagene.

I år regner Folkemødet med, at der kan komme op mod 70.000 gæster, og dermed kan festivalen nå tilbage på niveauet fra før coronapandemien.

Både færge- og flyselskaber har meddelt, at de kommer til at transportere rekordmange til solskinsøen, lyder det fra Peter Christiansen.

Oven i hatten er der i år flere organisationer og flere events i løbet af festivalen end sidste år.

Ifølge Folkemødets hjemmeside vil der være "2800 events i løbet af årets festival på hundredvis af scener afholdt af tusindvis af organisationer, partier, foreninger, græsrødder og virksomheder".

Hovedlinjerne for Folkemødet i år er dog velkendte, forklarer den nye direktør. Der er ingen store, nye tiltag.

Men fra næste år er det tid til "fornyelse og forandring".

- Vi gør det ikke, fordi vi skal gøre det – Folkemødet kører fantastisk. Men vi kan blive rigtig meget bedre til nogle ting.

- Vi skal arbejde mere strategisk med nogle målgrupper, og vi skal være stærkere repræsentativt på, at de folk, der føler sig marginaliseret og ikke hørt til daglig, skal kunne høres her, lyder det blandt andet fra Peter Christiansen.

Modsat tidligere udgaver er der i år ikke et overordnet tema for Folkemødet.

Blandt Folkemødets deltagere er alle Folketingets partiledere, der holder tale i løbet af de tre dage.

