Forældre bør tage fyrværkerisnak med børn for at undgå ulykker

Skal der fyres krudt af til nytår, er det en rigtig god idé, at man som forældre taler med sine børn om sikkerhed og håndtering af fyrværkeri inden.

Sådan lyder opfordringen fra Sikkerhedsstyrelsen op til nytårsaften søndag.

- Vi ser desværre, at der især er mange unge drenge, der kommer til skade nytårsaften.

- Derfor vil vi opfordre forældrene til at gå forrest i forhold til at vise den gode adfærd og have dialog med børnene, siger vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen Kirsten Wilbour Dam Christiansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da 2022 blev til 2023, kom 192 personer til skade med fyrværkeri.

47 af dem var børn i alderen 0-14 år. 66 procent af dem havde selv antændt fyrværkeriet, viser tal fra Sikkerhedsstyrelsen.

Typisk er det drenge og mænd, der kom til skade med fyrværkeri. De udgjorde 83 procent af de i alt 192 tilskadekomne sidste år.

Kirsten Wilbour Dam Christiansen påpeger, at forældrene er rollemodeller og derfor må lære børnene at håndtere fyrværkeri forsvarligt.

- Man skal sørge for, at det er lovligt fyrværkeri, men det kan også være en god idé at vise barnet, hvad der for eksempel står i brugsanvisningen, hvad der står om sikkerhedsafstand, og hvilke advarsler der er angivet på fyrværkeriet, siger hun.

Børn under 15 år må slet ikke købe nogen former for fyrværkeri. Det gælder også stjernekastere eller knaldperler.

/ritzau/