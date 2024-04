Forbud mod ophold i nordjysk rockerklubhus forlænges til maj

Nordjyllands Politi forlænger et opholdsforbud, der gælder for en adresse i Nørresundby, hvor der ligger et rockerklubhus. Forbuddet mod at tage ophold gælder frem til 2. maj klokken 14.

Det skriver politikredsen på det sociale medie X.

Der er tale om et klubhus tilhørende Hells Angels, og med den nye forlængelse har det i syv en halv måned været ulovligt at tage ophold på Østergade 24.

Den 22. september sidste år besluttede politiet at indføre opholdsforbud i tre jyske HA-klubhuse for at forhindre, at en voldsom konflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia skulle brede sig til Jylland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden er opholdsforbuddene blevet forlænget flere gange, og torsdag er det forlænget endnu en gang for klubhuset i Nørresundby.

- Baggrund for forlængelsen er, at der fortsat er en verserende konflikt i rocker-/bandemiljøet, og trusselsbilledet er uændret, skriver Nordjyllands Politi på X.

Da opholdsforbuddet blev indført i september, sagde chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen, at der var et forhøjet aktuelt trusselsniveau og "en betydelig risiko for angreb på ejendommen".

Opholdsforbuddet er indført for at sikre trygheden i området.

/ritzau/