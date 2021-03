Forfatter: Fravalget af hvide oversættere reducerer kunsten til et spørgsmål om hudfarve

En bølge af utilfredshed bredte sig, da hvide europæere blev hyret til at oversætte den afroamerikanske digter Amanda Gormans digte. Flere forlag har siden taget kritikken til sig, og i Danmark er valget nu faldet på en ung forfatter med pakistanske rødder. Men det er udtryk for et fejlagtigt hensyn fra forlagenes side, når valget af oversætter bliver et spørgsmål om hudfarve, mener forfatter og debattør Ahmad Mahmoud