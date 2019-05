Forfatter: Næste bog i serie bag Game of Thrones kommer i 2020

Forfatteren bag forlægget til "Game of Thrones" agter at være færdig med seriens sidste bog i juli 2020.

Efter otte års venten kan "Game of Thrones"-fans endelig se frem til George R.R. Martins næste bog i den populære serie "A Song of Ice and Fire".

På sin blog har forfatteren bag bøgerne, der er filmatiseret som den netop afsluttet hitserie på HBO, delt en reklame fra det newzealandske luftfartsselskab Air New Zealand.

I reklamen fortæller selskabet, at George R.R. Martin er velkommen til at færdiggøre sin kommende bog "The Winds of Winter" på den smukke ø.

Dertil svarer forfatteren, at han agter at besøge New Zealand, når der skal afholdes World Science Fiction Convention 29. juli 2020.

Hvis han ikke har færdigskrevet bogen inden da, giver han tilladelse til, at han skal fængsles i en lille hytte på White Island på New Zealand omgivet af en sø af svovlsyre, skriver han på sin blog.

George R.R. Martins første bog i serien "A Song of Ice and Fire" udkom i 1996 med titlen "Game of Thrones".

Serien skal ifølge forfatteren selv indeholde syv bøger, og indtil videre er han udkommet med fem.

Den seneste blev udgivet i 2011 med titlen "A Dance with Dragons", og den tog seks år at skrive.

Tv-serien "Game of Thrones", der delvis er lavet på baggrund af Martins bøger, fik premiere i april 2011.

Martin har været inde over filmatiseringen af hans bogserie, og det har været en af grundene til, at Martin har været otte år om at skrive den sjette bog, udtaler han selv.

Sidste afsnit af den ottende og sidste sæson i den meget populære tv-serie blev sendt 19. maj 2019 - otte år efter sin begyndelse.

Mens de første sæsoner af tv-serien kunne laves på baggrund af bøgerne, har folkene bag tv-serien selv måttet gætte sig til, hvordan historien skulle ende, da Martin endnu mangler at skrive to bøger.

Tv-seriens afslutning har fået flere fans til at rase i skuffelse. Over halvanden million fans har skrevet under på en underskriftindsamling, der går på, at den sidste sæson skal laves om.

Nu må fans vente og se, hvordan George R.R. Martin vælger at afslutte den episke fantasyfortælling.

/ritzau/