Forfatteren, der tegner om det uperfekte moderskab: "Jeg nægter at skamme mig"

De seneste tre år har Line Kjeldsen Jensen inspireret sit publikum med ærlige tegninger om det uperfekte moderskab, nu senest i en ny bog. Nogle mennesker har undervejs fortalt hende, at hun var en dårlig mor – men det har kun givet hende mere blod på tanden

En mor, der har låst sig ude på toilettet for at undslippe sin mand og to skrigende småbørn. Et par, der skændes om, hvis tur det er til at blive hjemme og passe det feberramte barn. Opvask, snot og kaos. Situationerne er fra 42-årige Line Kjeldsen Jensens liv som mor til tre og foreviget på hendes tegninger. Med en blyant, sårbarhed og humor som værktøjer har hun siden 2016 udstillet sandheden om moderskabet med dets tilhørende følelser af både bitterhed og kærlighed. Det absurde og det kaotiske. Det hyggelige og det smukke.