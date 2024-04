Forfattere til lydbøger får flere bibliotekspenge med ny model

Forfattere til digitale bøger vil fremover få en større andel af de såkaldte bibliotekspenge, der uddeles årligt

Det skriver Kulturministeriet tirsdag i en pressemeddelelse.

Bibliotekspenge også kaldet biblioteksafgiften er en støtteordning til blandt andet forfattere og oversættere.

Indtil i år har den andel, der gives til forfattere bag e-bøger og digitale lydbøger, været fast.

Men fremover vil man i stedet bruge en dynamisk fordelingsmodel, skriver Kulturministeriet.

Det betyder, at det bliver forholdet mellem fysiske og digitale udlån, der afgør, hvor mange støttekroner der gives til digitale bøger.

Ifølge kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) handler det om at fordele støtten ligeligt.

- Lydbøger og e-bøger bliver mere populære på bibliotekerne, og biblioteksafgiften skal også understøtte, at forfattere af lydbøger også bliver honoreret ordentligt, siger han i pressemeddelelsen.

Bibliotekspenge til digitale bøger blev indført i 2018.

Siden er den digitale andel steget år for år i faste procentsatser.

De har dog ikke svaret til, hvor stor en andel af bibliotekernes udlån, der er digitale.

Alene mellem 2019 og 2022 steg antallet af digitale udlån fra 5 millioner til 8,2 millioner, en stigning på 64 procent.

Til sammenligning var der 23,3 millioner fysiske udlån i 2022.

De digitale udlån udgjorde altså omkring en fjerdedel af alle udlån.

Sidst der blev uddelt bibliotekspenge lå den digitale andel imidlertid kun på 13,8 procent.

Med den nye model kan forfattere til digitale bøger altså se frem til at modtage markant flere penge.

Der er dog ikke nogen planer om at sætte flere midler af til ordningen samlet set.

Pengene vil dermed gå fra de forfattere, som får penge for fysiske udlån.

For nogle kan det få stor betydning for deres økonomi, siger Claus Ankersen.

Han er forperson for foreningen Danske Skønlitterære Forfattere.

- Det kan godt blive voldsomt.

- Derfor har der næppe været et vigtigere tidspunkt at evaluere konsekvenserne på, og Danske Skønlitterære Forfattere ser frem til en grundig og tilbundsgående evaluering af indfasningens konsekvenser for forfatternes økonomi, siger han i Kulturministeriets pressemeddelelse.

Ministeriet skriver, at man vil evaluere den nye model.

Det vil ske i samarbejde med Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening.

