Forfatteren bag New York-trilogien Paul Auster er død

Den amerikanske forfatter Paul Auster er død i en alder af 77 år. Det bekræfter Austers ven Jacki Lyden, skriver The New York Times.

Auster afgik tirsdag aften lokal tid ved døden som følge af komplikationer efter kræftsygdom i lungerne.

Han befandt sig i sit hjem i Brooklyn i New York.

Paul Austers mest kendte værk, New York-trilogien, tager netop udgangspunkt i hjembyen.

Trilogien består af romanerne "By af glas", "Genfærd" og "Det aflåste værelse".

De tre romaner blev desuden Paul Austers gennembrud, som kom relativt sent i karrieren.

Paul Auster var i slutningen af 30'erne, da bogen "By af glas" blev udgivet efter afvisninger fra 17 forskellige forlæggere.

Forfatteren har før beskrevet, hvordan han desperat kæmpede for at få økonomien til at hænge sammen før gennembruddet.

Det er ellers ikke i hjemlandet, at Paul Auster nyder størst succes. Faktisk er han langt mere anerkendt i Europa og særligt i Danmark, hvor han er en af de mest populære forfattere.

Af samme årsag er det ikke usædvanligt, at Paul Austers bøger sælges i danske boghandler, længe før de når de amerikanske.

Paul Austers seneste roman, Baumgartner, udkom på dansk i oktober 2023.

Hans bøger er oversat til mere end 30 sprog og han har vundet flere priser for sit forfatterskab - for eksempel Prince of Asturias Award for Literature, Prix Médicis étranger og en Independent Spirit Award.

Paul Auster var gift med den amerikanske digter, romanforfatter og essayist Siri Hustvedt.

