Forfatteren Knud Sørensen er død: Et forfatterskab fyldt med omhyggelig lavmælthed

”Ingen behøver at gå kultursulten i seng,” skrev Knud Sørensen for nogle år siden i et essay her i avisen, hvor han som modsvar til al københavnersnak om ”den rådne banan” opremsede alle de kulturelle aktiviteter, han inden for få dage havde deltaget i nær hjemmet i Nykøbing Mors i Limfjorden.

Sådan var han. Ivrig og aktiv deltager i alt fra samtalesaloner til Kulturmødet Mors og en mere end almindeligt interesseret gæst ved teater- og balletforestillinger, kunstudstillinger og koncerter. Han havde intet ønske om at skilte med sin dannelse og store viden inden for alle kulturens genrer, men det var vigtigt for ham at gøre andre begribeligt, at den slags altså også fandtes lige uden for hans dør. Og i Thy og i resten af det nordvestlige Jylland, som han inden for få kilometer kunne nå i sin bil.