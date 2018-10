Fredericia Teater har skabt en frodig og besnærende forestilling om ”Tarzan”

5 stjerner

Fredericia Teater betager og besnærer med et visuelt vildt og fysisk Tarzan-show. Jungletrommerne går lige i blodet

Et lille urørt paradis. Det er synet og følelsen, der møder os i Fredericia Teaters sal, som er klædt helt i eksotisk grønt i anledning af premieren på musicalen ”Tarzan”. En mystisk rampe løber rundt langs balkonen, lianer dingler fra loftet og giver lovning om, at her vil vi inden længe se vild luftakrobatik. Før vi ved af det, er vi omringet af flyvende fauna og flagrende flora, menneskeaber og levende blomster, der svinger let og elegant i luftrummet. Det er visuelt overvældende. Det er, hvad vi forventer at se i Fredericia.

Men lad det være sagt med det samme: ”Tarzan” er ikke et dramatisk mesterværk. Første akt er ét langt anslag:

En nyfødt Tarzan strander med sine forældre i den vestafrikanske jungle, forældrene dør, og Tarzan adopteres af den sørgende abemor Kala. Han vokser op med hende, men i eksil fra abeflokken og kæmper for at vinde den menneskemistroiske gorillakonge Kerchaks tiltro.

I anden akt møder han endelig voksenlivet, seksualdriften og kærligheden i Oxford-studinen Jane Porter, som er på ekspedition med sin forskerfar. De leder efter aberne, men finder nogle sandheder om menneskets natur (og anatomi). Det store klimaks – opgøret mellem aberne og den onde, hvide mand med geværet – forløses som en lille prut uden det store efterspil.

Denne dramatiske ubalance er til at tilgive i den todimensionelle børnetegnefilm. Men i 3D fremført af rigtige mennesker springer det mere i øjnene.

Desto mere imponerende er det, at Fredericia Teater – dette til trods – har skabt en forestilling, der er så frodig og besnærende, at man knap lægger mærke til, at handlingen halter. Det skyldes ikke mindst skuespillerne i de bærende roller, som har skruet nuancer ind i de pandekageflade Disney-figurer – der ellers er bygget på et skrøbeligt fundament af livsforsimplende dikotomier: ond/god, sort/hvid, sjov/alvorlig, vild/civiliseret.