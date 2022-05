Forgreninger i samtidskunsten - og på Silkeborg Bad

Anders Moseholm er en særegen kunstner, der får beskueren til at se naturen på nye måder. Nu kan hans kunst opleves på Silkeborg Bad. Lisbeth Bonde introducerer her til kunstneren og udstillingen

Anders Moseholm (født 1959) er en genuin maler. Han kommunikerer det, han har på sinde, på den todimensionale flade og skaber sine inciterende, figurative motiver med en særlig jargon ved hjælp af oliemalingens fluidum, som han påfører med penslen.

Det lyder umiddelbart ret enkelt, men det kræver en langvarig indsats at nå frem til et så raffineret formsprog, som Moseholms. Undertiden udtrykker han sig også ved hjælp af værker i tre dimensioner, senest en gulvinstallation, bestående af et puslespil af malerier, som tilsammen skaber et kalejdoskopisk motiv.