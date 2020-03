Forhandlinger om coronahjælp til medier er sat på pause

Medieordførere er ikke tilfredse med størrelsen på hjælpen, som kulturministeren havde med til forhandlinger.

Forhandlingerne om økonomisk hjælp til medier, som er trængt af faldende annonceindtægter som følge af coronakrisen, er mandag eftermiddag foreløbigt sat i stå.

Det fortæller medieordførere, som ikke synes, at kulturminister Joy Mogensen (S) havde en tilstrækkelig stor hjælp med til medierne.

- Foreløbigt er der dømt time out, og det skyldes, at regeringen helt åbenlyst ikke har forstået, at det, vi sidder med i hænderne, er vores demokratiske infrastruktur, siger De Radikales medieordfører, Jens Rohde.

- Den, vil vi ikke acceptere, bryder sammen. Derfor er det nogle helt andre boller, der skal på suppen, før vi kan fortsætte, siger han.

SF's medieordfører, Jacob Mark, bekræfter:

- Det skyldes, at vi i en stor række af partierne ikke var tilfredse med de oplæg, som regeringen kom med. Vi ønsker at hjælpe alle de medier i Danmark, som er presset af den krise, vi står i, siger han.

/ritzau/