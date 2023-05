Forhenværende flådesoldat tiltales for drab på hjemløs i USA

Der vil fredag lokal tid i New York City blive rejst tiltale i sagen om drabet på Jordan Neely, en 30-årig hjemløs mand der blev kvalt ihjel på et metrotog i den amerikanske storby.

Hændelsen blev fanget på et øjenvidnes telefon og gik verden rundt på sociale medier. Demonstranter gik efterfølgende på gaden med slagord om, at det ikke er "ulovligt at være fattig".

Personen, der bliver tiltalt, er en tidligere flådesoldat i det amerikanske søværn, oplyser distriktsanklageren i bydelen Manhattan, Alvin Bragg.

- Vi kan bekræfte, at Daniel Penny bliver anholdt og tiltalt for andengradsdrab. Vi kan ikke give yderligere informationer, før han er blevet formelt tiltalt ved Retten på Manhattan, som, vi forventer, sker i morgen (fredag, red.), siger Bragg.

Videoen af Penny og Neely, som blev optaget 1. maj på F-toget i New York City, viser Daniel Penny tage halsgreb på den 30-årige hjemløse mand. Flere medier har desuden noteret sig, at Penny er hvid, mens Neely er sort.

En efterfølgende retsmedicinsk undersøgelse har vist, at Neely døde af at have fået klemt halsen. Pennys advokater hævder imidlertid, at han ikke havde til hensigt at dræbe Neely.

Ifølge øjenvidner på stedet var Neely kendt for sine Michael Jackson-imitationer.

På dagen skulle han have beklaget sig højlydt over at være sulten og sagt, at han var klar til at gå døden i møde, da Daniel Penny tog halsgreb på ham bagfra.

Den forhenværende flådesoldat fik lagt Neely i gulvet og fastholdt ham, indtil han tilsyneladende stoppede med at bevæge sig. Han blev senere erklæret død.

Daniel Penny har via sine advokater udtrykt "kondolencer til dem, der stod Hr. Neely nær". Han har desuden hævdet, at Jordan Neely truede de andre togpassagerer på aggressiv vis.

- Daniel havde aldrig til hensigt at skade Hr. Neely og kunne ikke have forudset hans tidlige død, lød det i en udtalelse fra hans advokater.

/ritzau/Reuters