Formandsløst Børnerådet erklærer sig selv for ikke funktionelt

Efter at Børnerådet 22. november sidste år meldte ud, at tv-værten Puk Elgård forlod posten som formand, er der endnu ikke fundet et nyt formandskab.

Rådet betegner derfor sig selv som ikke funktionelt og beslutningsdygtigt.

Det viser et notat sendt til Social- og Ældreministeriet, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Jyllands-Posten skriver i avisen lørdag, at notatet, som er fra november sidste år, er forfattet af daværende sekretariatschef Lisbeth Sjørup, som også har sagt op fra rådet.

Uden en formand kan der heller ikke udpeges en næstformand, og det betyder i praksis, at "der ikke er et fungerende Børneråd", skriver Lisbeth Sjørup i notatet.

De Radikales børneordfører, Lotte Rod, kritiserer over for Jyllands-Posten tilstanden i børnerådet, og at social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) endnu ikke har udpeget en ny formand.

- Det er alvorligt. Regeringen må sørge for, at Børnerådet kommer til at fungere igen og bliver en stærk stemme for børnene, siger hun.

Puk Elgård blev udpeget til posten i maj sidste år af regeringen, men valgte at fratræde, så den kommende regering kunne pege på en ny.

Hun begrundede dengang sin beslutning med, at Børnerådet ikke havde nok ressourcer til at kunne udføre sin opgave.

- Sammen med min opsigelse har jeg sendt et brev til en kommende minister med mine overvejelser, erfaringer og anbefalinger til, hvordan Børnerådets arbejde kan styrkes, skrev hun dengang.

Børnerådet arbejder ifølge sig selv for at sikre børns rettigheder i Danmark og for, at børn bliver hørt og inddraget i alle forhold, der vedrører dem.

- Vi står på FN's Børnekonvention og fremmer børneperspektivet i den offentlige debat og råber op, når lovgivere og de, som er tæt på børn i deres hverdag, glemmer eller tilsidesætter børnenes interesser, lyder det på rådets hjemmeside.

