Formidabel dannelsesrejse med Dante

Teologen Martin Herbsts bog om Dante har kun en virkelig fejl. Og det er titlen. Den hedder: ”Den Guddommelige Komedie for Alle”. Men det er bogen rigtignok ikke. Det er en ambitiøs bog, hvor Herbst diskuterer med andre forskere og forventer, at læseren er (næsten) lige så velorienteret i antikkens klassikere som forfatteren selv. Her var Ebbe Kløvedal Reich noget tættere på Herbsts bogtitel, da han i 1994 udsendte ”Fortællinger fra Dante - Den guddommelige komedie”.

Men ellers er der ingen tvivl om, at Herbst har skrevet en aldeles formidabel præsentation af den florentinske digter (1265-1321), der var overbevist om, at han kom fra noget stort og var født til noget stort. Herbst redegør grundigt for Dantes liv, og hvad der drev ham, men først og sidst er bogen en eksistentiel læsning af ”Den Guddommelige Komedie”, som Herbst kalder for ”en dannelsesrejse med tidløs aktualitet”.