Forsker: Data fra TikTok-datacenter i Norge også tilgængelige i Kina

Et TikTok-datacenter i Norge betyder ikke, at den pågældende data kun ligger i netop det datacenter.

Det vurderer Caroline Anna Salling, som er ph.d.-studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Dataene bliver ifølge hende ikke mindre tilgængelige for TikToks datacentre i Kina af den grund og kan sagtens ligge i både Norge og Kina samtidig.

Onsdag bekræftede det norske datacenter-selskab Green Mountain, at det har indgået en aftale med TikTok om at bygge et datacenter i Norge.

Det har skabt debat i Norge, hvor partiet Venstre vil vide, om regeringen har undersøgt, hvorvidt der er sikkerhedsmæssige udfordringer ved, at TikTok åbner et datacenter.

- At man bygger et datacenter ændrer overhovedet ikke på bekymringen med brugernes datasikkerhed, siger Caroline Anna Salling.

- Men det vil formentlig være TikToks hensigt, at der er nogle brugere af mediet, som vil føle sig mere trygge ved at vide, at der ligger et datacenter tættere på dem. Men reelt har det ikke nogen betydning.

Ofte vil det være kopier af data, som ligger i et datacenter som det i Norge, mener Caroline Anna Salling.

- Der vil ligge meget af det samme flere steder, og denne data er altid i bevægelse. Den ligger ikke bare et sted, siger Caroline Anna Salling.

Det er eksempelvis tilfældet med Facebooks datacenter i Odense, hvor det primært er backup-opbevaring af data, som også ligger andre steder.

Men hvad der opbevares af data på datacenteret ved formentlig kun TikTok selv.

- Det interessante ved det her datacenterarbejde er, at det vil være umuligt at finde ud af, hvad det faktisk er, de specifikt laver, siger Caroline Salling.

- Vi ved, at de opbevarer data, men selv dem, som bygger datacentrene, og dem, som arbejder der, ved faktisk sjældent specifikt, hvad det er for noget data, som er derinde.

De sociale medier holder typisk øje med, hvad man liker, hvad man har skrevet, hvad man har lagt op. Men også hvor lang tid man kigger på et givent opslag.

På den måde kan det sociale medie tegne en bestemt profil af en og nemmere sælge en reklame, som passer på profilen. Ud fra det kan mediet sælge reklamer.

- Det er simpelthen derfor, man opbevarer data. Jo mere data, man har, desto mere analyse kan man lave, og jo bedre kan man sælge reklamer på mediet, siger Caroline Anna Salling.

