Forsker: Troldefabrikker er nem politisk kommunikation

Sverigedemokraterna i Danmarks naboland er angiveligt blevet afsløret i at have en såkaldt troldefabrik.

Partiet skulle via falske profiler på sociale medier blandt andet have gået til angreb på sine politiske modstandere samt delt opslag med misinformation.

Det viser skjulte optagelser af det undersøgende magasin "Kalla fakta" på svensk TV4.

Lignende er ikke set i dansk politik, mener Benjamin Rud Elberth, rådgiver i politisk digital kommunikation.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er nogle tendenser. Man har set det i tidligere valgkampe, men jeg oplever slet ikke, at det er orkesteret sådan, som det ser ud til at være i Sverige, siger han.

Ifølge "Kalle fakta" har ansatte i Sverigedemokraterna siddet bag skærmen på en række profiler på de sociale medier TikTok, YouTube og Facebook.

Derudover skulle partiet have brugt kunstig intelligens til at lave videoer, hvor der er manipuleret med lyd og billede for eksempelvis at imitere personer. Såkaldte deepfakes.

Troldefabrikker, hvor profiler på sociale medier for eksempel deler politiske budskaber i et stort omfang, er en nem og billig måde at lave politisk kommunikation.

Det siger lektor ved IT-Universitetet i København Luca Rossi, der har forsket i sociale medier.

- Vi har set sager i flere lande, som har været økonomiske eller politisk motiverede.

- Det, der er vigtigt at forstå, er, at det kan ske på mange måder. Nogle kan være mere centraliserede og koordinerede, mens andre kan være mere decentraliserede.

Kunstig intelligens og deepfakes er også kommet på dagsordnen herhjemme, efter at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har delt manipuleret materiale af statsminister Mette Frederiksen (S) med henblik på at lave satire.

Folketingets partier er indkaldt til møde tirsdag af Folketingets Præsidium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Partierne skal drøfte, om der skal indgås en frivillig aftale om brugen af kunstig intelligens i blandt andet valgkampagner og politisk kommunikation.

Ifølge Benjamin Rud Elberth er det en god idé, at partierne tager stilling til brugen af teknologien i "den spæde start", da der er mange ubesvarede spørgsmål.

- Hvad sker der, hvis værktøjerne falder i de forkerte hænder, eller et parti pludselig har ryggen mod muren i en valgkamp og ikke har et moralsk etisk kodeks, spørger han.

- Vi ved, at en negativ kampagne virker. Så jeg er enig med statsministeren og regeringen, vi skal være på vagt.

Mette Frederiksen har blandt andet kaldt videoen fra Dansk Folkeparti "ødelæggende for vores demokratiske samtale".

Magasinet "Kalla fakta" er i forbindelse med optagelserne blevet anmeldt til pressenævnet i Sverige af Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Anmeldelsen handler ifølge TV4 om, at interviews med personer fra myndigheden er taget ud af sammenhæng.

/ritzau/