Forsker: Tusindvis af forskningsartikler med Kina truer Europa

Nato frygter, at Kina aktivt søger at trække viden ud af europæiske institutioner med forskningssamarbejder.

Der har over en årrække været tusindvis af samarbejder mellem civile forskere i Europa og forskere med tilknytning til Kinas hær.

Det skriver Politiken.

Avisen har sammen med ti andre medier været med til at lave projektet "The China Science Investigation", som undersøger tendensen.

Mange af samarbejderne har ganske vist ikke militært potentiale. Men omfanget i sig selv er en trussel.

Det mener Meia Nouwens, som forsker i Kinas militær for tænketanken The International Institute for Strategic Studies.

- Vestlige universiteter er nødt til at forstå, at de kinesiske militærforskere kun har én kunde, og det er Folkets Befrielseshær, siger hun til Politiken.

- Deres eksistensberettigelse er at modernisere den kinesiske hær, fortsætter hun.

Politiken har også i tidligere artikler sat fokus på de kinesiske forskeres engagement i Europa.

I den forbindelse skrev mediet, at også danske skattekroner er gået til den slags samarbejder, og at Kina aktivt søger dem.

"The China Science Investigation" viser, at der i Europa har været udgivet 5200 artikler i samarbejde mellem kinesiske militærforskere og ansatte på europæiske universiteter.

I alt har der været 119 dansk-kinesiske forskningsartikler inden for sundhed og medicin. Derudover har der været 31 fælles artikler med danske forskere inden for kvantefysik og elektronik samt 15 inden for computervidenskab.

Kortlægningen viser, at der i Europa som helhed i løbet af 2010'erne er sket en stor stigning i antallet af fælles artikler.

Ifølge en graf var der i begyndelsen af 00'erne ellers nærmest ingen samarbejder med de kinesiske militærforskere.

Men efter 2007 begynder antallet at stige til en foreløbig top på knap 400 artikler i 2019. De efterfølgende år har antallet også ligget relativt højt.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) advarede i januar om spionagetruslen fra Kina. Også Nato udtrykker bekymring til Politiken.

Kinas ambassade i Danmark har ikke svaret på avisens henvendelse.

