Forskere baner vejen for to biologiske fædre til samme barn

Japanske forskere mener at have banet vejen for, at to mænd kan blive biologiske fædre til det samme barn.

Det skriver avisen The Guardian.

Det er ved hjælp af stamceller fra en hanmus lykkedes forskerne at skabe æg, som efterfølgende er blevet befrugtet med sæd fra en anden mus.

Med teknikken er det lykkedes at skabe syv velfungerende museunger med en normal levetid.

Og det samme burde kunne lade sig gøre i mennesker, mener forskerne fra Kyushu Universitet.

- Vi burde have teknologien til at genskabe forsøget i mennesker allerede inden for ti år, siger professor ved Kyushu Universitet og leder af forsøget, Katsuhiko Hayashi, ifølge The Guardian.

Resultaterne blev onsdag præsenteret ved en konference for genmanipulation på Francis Crick Instituttet i London.

Det er før lykkedes forskere at skabe mus, som teknisk set havde to biologiske fædre.

Men det er ifølge The Guardian første gang, at levedygtige æg er blevet kultiveret fra maskuline celler.

Teknikken bør også gøre det muligt at behandle alvorlige former for infertilitet i kvinder.

Det gælder blandt andet for dem med Turner syndrom, en genetisk tilstand, hvor man mangler eller har et ændret X-kromosom.

Forsøget er baseret på at omprogrammere hudceller fra hanmus med det mandlige XY-kromosom.

Et kromosom er et dna-molekyle, som udgør arvemassen i en organisme.

Mennesker har 22 kromosompar og et kønskromosompar. Kvinder har to X-kromosomer, mens mænd har et X- og et Y-kromosom.

Forskerne har i hanmus slettet Y'et og erstattet det med et X-kromosom fra en anden han og dermed skabt det kvindelige XX-kromosom.

Ifølge dekanen for det medicinske fakultet på det amerikanske universitet Harvard, George Daley, er resultaterne fascinerende.

Men om det er muligt at genskabe i mennesker, er han ikke overbevist om.

- Vi forstår stadig ikke nok af menneskers unikke gensammensætning til at genskabe Hayashis provokatoriske arbejde i mus, siger han ifølge The Guardian.

/ritzau/