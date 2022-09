Forskere: Der er 2,5 millioner myrer for hvert menneske

Det forudses, at verdens befolkning i de kommende måneder vil nå op på over otte milliarder. Hvis dette tal sammenholdes med antallet af myrer på planeten, er det ikke noget særligt. I ny forskning anslås det ifølge Reuters, at der er 2,5 millioner myrer for hvert menneske på kloden.

De flittige og sociale insekter har trivedes godt siden dinosaurernes tidsalder. Det ældste myre-fossil er dateret omkring 100 millioner tilbage i tiden.

- Myrer spiller helt klart en central rolle i næsten hvert eneste økosystem på Jorden, siger en erfaren insektforsker, entomologen Patrick Schultheiss, som både er knyttet til Würzburgs Universitet i Tyskland og Hongkongs universitet.

Han har spillet en ledende rolle i den nye forskning, som er offentliggjort i denne uge i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Myrer er meget vigtige for næringsstoffernes kredsløb, for nedbrydning af organisk materiale, for udbredelse af plantefrø og for jordens frodighed, hedder det i den nye forskningsrapport.

Her fastslås det også, at der er over 12.000 kendte arter, og at myren er en ekstra forskelligartet gruppe af insekter med forskellige funktioner.

De er sædvanligvis sorte, brune eller røde. I størrelse varierer de fra at være ned til en millimeter og op til omkring tre centimeter. De trives bedst i jord, blade eller i planer, som er gået i forrådnelse. Fra tid til anden finder de vej til et menneskets køkken.

Myren, som er tættest beslægtet med bier og hvepse, lever for det meste i kolonier bestående flere millioner individer.

De er delt op i specialiserede grupper med roller som arbejdere, soldater og dronninger. Arbejderne, som alle er hunkøn, tager sig af dronningen og dens afkom.

Hanmyrer parrer sig med dronningen, hvorefter de dør.

- Myrer kan være temmelig irriterende, men tænk på hvor meget stof de flytter rundt på, og som gavner os mennesker. De har afgørende betydning for de biologiske processer. En afdød forsker på området, E.O. Wilson, kaldte dem "de små væsner, som holder Jorden i gang."

/ritzau/Reuters