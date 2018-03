Jeanne d'Arc som kønnets frem for kristendommens martyr

4 stjerner

Jeanne d’Arc er mere kvinde, mindre kristen, i en ny opsætning om den franske folkehelt

Danica Cucic gør det godt som moderne kvindeikon i et gudløst, sort-hvidt sceneunivers, hvor man dog lige så unuanceret sætter lighedstegn mellem troende og tosset.

På en sodsort askeforhøjning sidder hun, den hvidklædte Jeanne d’Arc, som et ildevarslende forsyn for, hvad senere skal ske. Plantet midt i den mørke muld som billede på middelalderens formørkede menneskesyn. Omkring den uskyldigt lysende jomfru tårner et kutteklædt mandskor faretruende frem bag – ikke et glasloft, men en uoverstigelig fæstningsmur.