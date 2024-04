Fortælling om altings begyndelse scorer to priser ved podcastfest

Hvad er et menneske, og hvorfor findes vi?

Det er store spørgsmål, som videnskabsmand og musiker Johan Olsen sammen med den 11-årige pige Ava forsøger at besvare i podcasten "Den største historie".

Fortællingen, som løber over 12 afsnit, har lørdag aften vundet to priser ved Podcastprisen 2023. Den uddeles af non-profit interesseorganisationen Center for Podcasting.

"Den største historie", som er produceret af MonoMono for Third Ear, har vundet prisen for Årets Fortælling. Den gives til en fortælling, hvor " lyde, stemmer, musik og stilhed tegner billeder for lytternes indre biograf".

Podcastserien hædres også med prisen Årets Lyddesign.

Der har i alt været 235 indstillinger til årets seks priser. Dem har forskellige juryer skåret ned til et felt på 30 nominerede - fem i hver kategori.

Ifølge formand Søren Brunsgaard er det vigtigt for Center for Podcasting at favne branchen fuldstændigt.

- Det er nemmere at lave vanvittigt godt indhold, når man har store budgetter, end når man skal lave det i en form for iværksætterramme, siger han.

Derfor koster det 200 kroner for store medier og virksomheder at indstille en podcast, mens det er gratis for de uafhængige podcastere.

Samtidig tager juryerne højde for forskelle i produktionsvilkår, når de voterer. Der er ikke et pointsystem, siger Søren Brunsgaard, men juryerne skal have det in mente.

- Noget af det gode ved en pris er, at der bliver bedømt på indhold. I forhold til hvordan man opdager podcasts, er der en nemmere adgang til lytterens øre, hvis man er et stort medie, der sender det ud.

- Men giver man dem samme forudsætninger, så viser det sig, at der er rigtig meget derude, som fortjener flere lyttere, siger han.

I år mangler en særligt stor spiller på listen over prismodtagere, nemlig DR.

Det var ikke sket for fem år siden, siger Søren Brunsgaard. Selv om det kan være en tilfældighed, mener han alligevel, at det viser noget om det danske podcastlandskab.

- Det er ikke, fordi DR er faldet af på den, og de lykkes med mange ting. Men branchen rundt om DR har løftet sig og spiller med på deres niveau.

Generelt er bunden de seneste år hævet.

Søren Brunsgaard peger på kategorien Årets Niche, hvor der normalt kommer allerflest indstillinger.

- Der har vi før lavet en forudvælgelse, hvor vi skar de ting fra, som er sløjt lavet, eller hvor lyden ikke er tilfredsstillende.

- Det er stort set umuligt nu, for der er ikke nogen, man kan skære fra på forhånd. Det er en indikation på, at der er sket et løft i bunden.

Ifølge Søren Brunsgaard er der vokset en forståelse frem om, at det kræver noget at lave podcast.

- I dag er der måske en forståelse af, at hvis du skal ind i Danmarks ører, skal du gøre dig umage og have et talent for at overbevise og fastholde lytterne.

