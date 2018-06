Fortrøstningsfuld Bock forhandler videre med DF om medier

De røde partier er sendt uden for døren i forhandlingerne om de kommende års mediepolitik.

Kulturminister Mette Bock (LA) oplyser på Twitter, at dagens forhandlinger om medieforliget er slut, uden at der er nået en aftale.

Regeringen og Dansk Folkeparti mødes igen torsdag.

Dermed ser det ud til, at der fortsat er kurs mod et smalt forlig, da samtlige partier til venstre for regeringen enten har forladt forhandlingerne eller er sendt uden for døren.

Selv om regeringen kun har forhandlet med Dansk Folkeparti hele onsdag eftermiddag, er det dog ikke lykkedes at nå en aftale endnu.

- Der er naturligvis fortsat masser af arbejde, men vi er fortrøstningsfulde!, skriver Mette Bock på Twitter.

/ritzau/