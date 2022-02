Fra Texas til Nordvest: Fem nye album til en regnfuld februardag

Per Vers og Benny Andersen får ordene til at danse over stok og sten, Leon Bridges og Khruangbin hylder Texas-månen, og Beach House holder af natten

Rytmebrødre

To bogstavglade mænd. En skrivende, den anden rappende. Et usædvanligt møde. Godt det lykkedes. Benny Andersen kunne ikke ønske sig et mere værdigt og rytmisk-swingende testamente, der gør hans hverdagshyldende digte klar til en ny generation. De nåede kun denne ene omgang sammen. Men hvilken tur! Per Vers får vokalerne til at danse over beat, stok og sten som i et kosmisk casino. Ofte med jazzet schwung. Med sprød stemme kaster 88-årige Andersen sine ord op i luften, som kollegaen griber og twister, så man forstår ordene på en ny måde. Det er kunst!