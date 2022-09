Fra triumf til tung: Anmeldere uenige om Ringenes Herre-serie

J.R.R. Tolkiens dværge, elvere og troldmænd gør comeback på tv-skærme verden rundt, når serien "Ringenes herre: Magtringene" denne uge får premiere.

Men er der tale om et flot gensyn med Midgård eller et mislykket forsøg på at genoplive Tolkien-bøgernes og Peter Jackson-filmenes magi?

Det spørgsmål deler anmelderne, efter de har set de to første afsnit af serien.

De danske anmeldelser, som er offentliggjort frem til torsdag, er ret kritiske.

- Min indre hobbit græder over Amazons mastodontserie, skriver mediet Soundvenues anmelder i en tostjernet anmeldelse.

Her skriver anmelderen, at serien - trods et flot udtryk - "virker som noget fra, ikke om en anden tid". Det skyldes blandt andet tung orkestermusik og "dommedagsreplikker".

Flere andre danske anmeldere deler vurderingen af den stort anlagte serie. Den har ifølge mediet IGN kostet knap 60 millioner dollar per afsnit, hvilket angiveligt gør det til den dyreste serie nogensinde.

Jyllands-Posten giver tre af seks stjerner. Det samme er tilfældet hos B.T., mens Ekko giver to af seks stjerner. Alle anmeldelser er baseret på de første to afsnit.

I udenlandske medier er tonen flere steder noget mere positiv end i de danske.

- Den visuelle pragt i dette overdådige Tolkien-drama vil få dig til at måbe hele vejen igennem. Se det på så stort et tv, som du kan, skriver britiske The Guardians anmelder og giver fire ud fem stjerner.

BBC kalder serien "visuelt storslået, men mangelfuld". Her bliver det alligevel til fire ud af fem stjerner, men om serien kan blive et decideret streaming-hit, tør det britiske medie endnu ikke vurdere.

Den store seriesatsning ventes at få afgørende betydning for selskabet Amazons forsøg på at gøre sig bemærket i streamingmarkedet, hvor der er skarp konkurrence fra Netflix, Disney+ og HBO Max.

Sidstnævnte har netop lanceret serien "House of the Dragon", der finder sted i samme univers som fantasyhittet "Game of Thrones". Mange vil holde spændt øje med, hvordan den klarer sig i forhold til Tolkien-serien.

"Ringenes herre: Magtringene" finder sted i Midgårds anden tidsalder tusindvis af år før "Hobbitten" og "Ringenes Herre".

En håndfuld af karaktererne fra Jackson-filmene er med i den nye serie. Det gælder flere af de udødelige elvere.

Men fans af den amerikansk-danske skuespiller Viggo Mortensen må - medmindre serien tager et højst overraskende spring i tiden - spejde langt efter den populære helt Aragorn.

Serien får premiere på Amazon Prime Video natten til fredag. Den første sæson har i alt otte afsnit, som løbende udkommer frem til 14. oktober.

