Frankrig afbryder egen Eurovision-prøve og kommer med udtalelse

Frankrigs deltager i årets Eurovision afbrød lørdag sin optræden, da han skulle gennemføre sin tredje generalprøve.

I stedet for at fuldføre a cappella-delen i sangen "Mon amour" kom han med en udtalelse:

- Vi må lade musikken forene os, ja, men med kærlighed og fred, sagde Slimane.

Han henviste til sangkonkurrencens slogan "United By Music".

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Da jeg var lille, drømte jeg om musik. Jeg drømte om at synge om fred, sagde Slimane.

Ifølge DR's grandprix-kommentator, Ole Tøpholm, var det annonceret, at Slimane ville komme med et budskab og ikke synge a cappella-delen. Ole Tøpholm fortæller, at den franske kommentator har sagt, at Slimane vil spare på stemmen.

Generalprøven er blevet afholdt forud for finalen, der løber af stablen lørdag aften.

Generelt har årets sangkonkurrence, der afholdes i den svenske by Malmø, været præget af dramatik.

Det var vakt stor debat, at Israel får lov at deltage på grund af krigen i Gaza.

Og lørdag har det skabt overskrifter, at den hollandske sanger Joost Klein er blevet smidt ud af konkurrencen.

Hans diskvalifikation skyldes en hændelse torsdag aften. Den skulle involvere en ansat ved produktionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi fastholder en nultolerance over for upassende opførsel ved vores arrangement og forpligter os til at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere ved konkurrencen, skrev European Broadcasting Union (EBU) i en udtalelse på sin hjemmeside.

Det er foreløbig uvist, hvad anmeldelsen handler om. Men EBU skrev, at Joost Klein med sin opførsel har brudt Eurovisions konkurrenceregler.

Imens har Norges bidrag, Gåte, aflyst sit planlagte møde den norske presse forud for finalen.

- Der er en del støj i forbindelse med konkurrencen. Derfor vil bandet prioritere ro inden aftenens finale, oplyser NRK's pressekontakt ifølge NTB.

Med Hollands exit fra Eurovision er der 25 deltagere i finalen.

Danmark er ikke med, da deltageren Saba ikke kvalificerede sig videre fra torsdagens semifinale.

/ritzau/