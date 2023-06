Frankrig hævder at have afsløret russisk misinformation

Frankrig har tirsdag afsløret en omfattende russisk misinformationsindsats, der gik ud på at bringe falske nyheder om krigen i Ukraine.

Det skulle se ud som om, at nyhederne kom fra etablerede franske medier.

Det siger den franske udenrigsminister, Catherine Colonna.

- Frankrig fordømmer disse handlinger, der er uværdige for et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd, siger hun.

- De franske myndigheder arbejder tæt sammen med sine partnere for at bekæmpe Ruslands hybride krigsførelse.

Flere vestlige regeringer har udtrykt bekymring for, at Rusland skruer op for misinformation. Det sker i et forsøg på at påvirke den offentlige holdning til krigen i Ukraine.

Den store kampagne, som Frankrig nu ifølge udenrigsministeren har afsløret, er udarbejdet af "russiske aktører".

De har arbejdet sammen med "statslige enheder eller enheder knyttet til den russiske stat", som skulle forstærke indsatsen, siger Colonna.

Det gælder blandt andet russiske ambassader og kulturcentre, siger ministeren.

- Kampagnen handler især om at lave falske hjemmesider, der efterligner nationale medier og regeringens sider, og oprettelse af falske konti på sociale medier, siger hun.

Også det franske udenrigsministeriums hjemmeside var et af målene.

Mindst fire store franske aviser er blevet ofre for den russiske kampagne, tilføjer ministeren.

Det er Le Monde, Le Figaro, Le Parisien og 20 Minutes.

Også andre europæiske medier blev udset som ofre i den russiske kampagne, meddeler det franske ministerium.

Det drejer sig især om store tyske medier som Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel og Bild.

- Kampagnen er et nyt tegn på den hybride strategi, som Rusland bruger for at undergrave grundlaget for en fredelig demokratisk debat og dermed undergrave vores demokratiske institutioner, siger Colonna.

Hun tilføjer, at den operation, der nu er afsløret i Frankrig, er anden fase af en kampagne, der blev opdaget sidste år.

Men denne gang er det sket med "mere sofistikerede metoder, der skulle afværge modtiltag og være mindre synlige", siger en sikkerhedskilde.

Operationen, der er blevet kaldt "Doppelgänger", blev dokumenteret sidste år af organisationen EU Disinfolab og Meta, der er Facebooks moderselskab.

Flere andre europæiske lande, der har udtrykt støtte til Ukraine, har også meldt om angreb mod blandt andet offentlige hjemmesider.

Senest meddelte myndigheder i Schweiz i sidste uge, at flere af regeringens hjemmesider var blevet hacket. Russiske hackere tog skylden for angrebene.

/ritzau/AFP